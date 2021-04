USKUMATU KARJÄÄR: laevakass Uppumatu Sam pääses II maailmasõja ajal kolmest laevahukust 

Kassid on juba iidsetest aegadest inimestega koos merel seilanud. Laevakasside erinevate ülesannete hulka on kuulunud näiteks meeskonna moraali tõstmine, ent nende peamiseks tööks on olnud ikkagi pardale pugenud näriliste hävitamine. Teatavasti võisid hiired-rotid kahjustada köisi, laeva puidust keret ja hiljem närida läbi ka elektrijuhtmeid. Lisaks sõid nad madruste toitu ja levitasid haiguseid. Seega oli pardal tegutsev laevakass – kes oli sageli laeva meeskonna ametlikuks liikmeks – äärmiselt efektiivne ja lihtne vahend tüütu probleemiga võitlemiseks. Üheks selliseks kasulikuks loomaks oli ka Oscar, kes ristiti hiljem Uppumatuks Samiks.