LUUPAINAJAD: kas kadedad naabrid, hüljatud kallimad või hoopis tulnukad? 

Selle luupainajaga kimpus olnu kirjeldab, et ei julgenud peale seda ilma tuleta magama minnagi. „Kuid ma olen luupainajat ka lapsena kogenud – et olen voodis ja tunnen, et keegi kükitab sul jala ja kätega rinnakule ning liigutada ei saa. Ma olin aga kuulnud, et varbaid peab liigutama ja issameiet lugema. Hakkasingi seda Meie Isa palvet lugema ja see aitas. See aitab alati!“ Seda noort naist käis luupainajana kimbutamas väidetavalt poltergeist.