EESTI ESIMESED MISSIVALIMISED: Estonia-Film otsis „Eesti tõulise iluduse tüüpi“ 

Meelis Karmo , täna 10:18

Näituseväljakul asunud kinoteater Rekord, ürituse süda Foto: Erakogu

Ajast aega on erakordne naiseilu pälvinud üldsuse tähelepanu ehk meeste jumaldavaid ja sookaaslaste kadestavaid pilke. Igivana on ka „Lumivalgekese“ muinasjutust tuttav küsimus: „Kes on kauneim kogu maal?“ Eestis sai see esimest korda vastuse aastal 1923, kui üleriiklikuks iluduskuningannaks krooniti 19aastane Sinaida Tamm.