TIPPNATSI EMBUSES: nooruke Eesti tantsijanna päästis Saksa Töörinde juhi pudelist 

Henrik Eberle ja Matthias Uhli raamatust „Hitleri toimik“ (ilmunud 2007. aastal ka eesti keeles), mille algmaterjal oli kogutud Nõukogude diktaatori Jossif Stalini tarvis, selgub, et suurema osa ajast veetis 55aastane Ley koos armukese, 18aastase tantsijatariga, oma suures luksusvillas Berliini Dahlemi linnaosas: „Armumängude vahel kirjutas ta ajaleheartikleid, kus kutsus saksa rahvast üles oma füürerit kaitsma ja nõudis Oderi rinde sõduritelt, et nad võitleksid venelastega viimse veretilgani. Parteituusa Ley üleskutseid nälgivale ja kannatavale elanikkonnale redigeeris tema armuke, pärast seda avaldas need Berliinis ilmuv natsipartei suurim ajaleht Angriff.“ Raamatu kommentaarides on lisatud, et armuke oli eestlannast laulja ja tantsija Madeleine Wanderer.