„PANEME SU SOOLAPUTKASSE!“ 19. sajandi lõpul võis nuheldud saada isegi ehal käimise eest 

Näiteks 1. detsembril 1888 kaebas Allika talu perenaine Liisu Alter Ohtu vallakohtule, et Hans Padrik on teda häbematult teotanud ning hooraks ja märaks sõimanud. Hoolimata sellest, et süüdistatav seletas, et tema küll perenaist joobnud peaga kõigest märaks on sõimanud, aga hooraks pole mitte nimetanud, mõistis vallakohus Padriku häbematute sõnade eest kaheks ja kohtu solvamise eest lisaks veel üheks päevaks puuri.