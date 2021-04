JUUTIDE TASUJAD: kättemaksu ihanud grupeeringu plaan oli tappa kuus miljonit sakslast 

Paljude juutide jaoks ei tähendanud II maailmasõja lõpp võitluse peatumist. Nad olid seisukohal, et Nürnbergi kohtuprotsessidega ei suudeta kõiki holokaustiga seotud natse vastutusele võtta, mistõttu tuleb asuda ise tegutsema. Kuna pärast sõda hakkasid lääneliitlased Saksa sõjavange laagritest koju saatma, otsustasid mitmed vihased juudid, et ainsaks lahenduseks on omakohus.