Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti sai ja kaotas pensioniseaduse  

Nüüd, aprillis, oli see isegi vähem kui peenraha. Pensioniseadus midagi palju paremaks ei teinud. Need, kellele oli määratud pension enne 1. jaanuari 1975, said juurde 50, hiljem pensionile saadetud 25 rubla kuus. Endistele personaalpensionäridele kästi lõpetada pensioni maksmine 1. jaanuarist 1992. Või kui nad soovivad, siis see tavaliseks tillukeseks ümber arvestada