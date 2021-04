Maailm KATÕNI VERESAUN: poolakate hukkamist varjanud Nõukogude Liit sünnitas räige vale Aare Kartau , täna 16:11 Jaga: M

Väljakaevamine Katõni metsas 1943. aastal. Stalin kinnitas, et vangid vabastati, ent massihauad tõestasid, et see oli suur vale. Foto: Wikimedia Commons

1940. aasta aprillis ja mais hukati Nõukogude Liidu võimuladviku käsul ülima saladuskatte all ligi 22 000 Poola sõjavangi. Mitu aastat hiljem avastati Katõni metsas asuvatest massihaudadest tuhanded laibad. Kommunistlik võimuladvik üritas juhtunut iga hinnaga maha vaikida ja süüdistas veretöö ilmsikstulekul hoopis natse. Sündiski suur vale, mis elas omal moel ligi pool sajandit. Tõde aitasid vähemalt esialgu varjata ka lääneriigid.