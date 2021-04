GAGARINI LENNU AJU: Gulagi vangilaagrisse heidetud Sergei Koroljovist sai Nõukogude kosmoseprogrammi päästja  

60 aasta eest toimunud esimene mehitatud kosmoselend on vaieldamatult kosmonautika üheks suursaavutuseks. Külma sõja taustal oli toonane kordaminek venelastele veelgi olulisem, sest see näitas nn kosmosevõidujooksus Nõukogude Liidu edu Ameerika Ühendriikide ees. Maa orbiidile viidi maailma esimene kosmoselaev-tehiskaaslane Vostok-1, mille piloodiks oli tagasihoidliku päritoluga venelane Juri Gagarin. Võib öelda, et kuigi Gagarin oli suursaavutuse näoks, oli Sergei Koroljov selle ajuks.