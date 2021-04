Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti riigilt Vene rublasid tagasi nõuti  

Siis puhkes skandaal, et rublad on dollarite eest salaja tšetšeenidele müüdud. Kohe ilmus tollase peaministri Tiit Vähi kabinetti siinne Venemaa suursaadik Aleksander Trofimov, näpus kaheleheküljeline memorandum (ehk diplomaatias laialt tarvitatav peal- ja allkirjata paber), mis nõudis reformi ajal kokku korjatud rublade hüvitamist. Dollarites.

Vähi olevat öelnud, et välisminister Siim Kallas on praegu puhkusel, kui tuleb tagasi, siis vastame. Ajakirjanikele selgitas, et kompensatsiooni maksma ei pea, kuna venelased on oma välismajanduspangas külmutanud 60‒80 miljonit dollarit Eesti raha.