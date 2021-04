Maailm KOSMOSES KÄINUD ASJAD: mida kõike on inimene Maalt välja viinud Allan Espenberg , täna 18:31 Jaga: M

GALERII

LÕPMATUSSE JA KAUGEMALE VEEL: Disney filmikompani „Leluloo“ üks peategelasi, mänguastronaut Buzz Lightyear, viibis kosmoses 467 päeva ehk aasta ja kolm kuud. Foto: NASA / Vida Press

12. aprillil täitub 60 aastat esimese inimese lähetamisest kosmosesse. Sellele järgnenud aja jooksul on saadetud kosmosesse sadu inimesi, aga kogu kosmoseajastu vältel veel ka sadu loomi. Kuid inimeste ja loomade kõrval on kosmoses ära käinud ka väga imelikke asju, lausa sodi ja rämpsu, millel sinna vajadust minna polnud. Kosmoses nii loaga kui ka salaja käinud veidraid esemeid on samuti sadu.