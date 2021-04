Eesti Pasteldes ja Mulgi vammusega: Sõnni Mats oli talupoja tõugu mees, kellest sai mõisahärra Tõnis Erilaid , täna 19:18 Jaga: M

GALERII

SIIN PUHKAB SÕNNI MATS: Erdellide kabel Taagepera Ala surnuaial. Foto: Elmo Riig / Sakala

Rahvasuu räägib, et kui Sõnni talu Mats Taagepera kandis Helme kihelkonnas endale Roobe rüütlimõisa hankis, siis ametiasutused seda joonelt ei lubanud. Jonnakas Mats sõitnud seepeale Peterburi senatisse, tõmmanud paksu tengelpunga taskust, laotanud tuhandelised lauale ja küsinud: on need keisri rahad? Kas nende eest siis mõisa osta ei saa? Tagasi tulles olnud Matsil mõisaostu luba taskus. See on õige, et Mats mõisa sai. Aga teisel moel, kui rahvasuu räägib.