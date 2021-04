Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas linnavalitsus püüdis tsensoriks hakata 

Nagu kuulda, olevat Vene teater Schnitzleri „pornograafiale“ omalt poolt pornograafiat juurde lisanud, nii et „Ringmäng“ kaks korda pornograafiline on saanud... kindel on, et „Ringmäng“ sel kujul, nagu Vene teater seda ette kannab, publikumile väga meeldib. Ettekande ajal kihistavad naerda nii noored daamid ja herrad kui vanad „auväärt“ isandad, kellele „Ringmäng“ sugugi uudis pole, sest nad ise seda tihti mängivad. Vististe oleks parem olnud, kui „Ringmängu“ mängimine üldse ära oleks keelatud. Seda roppuse marathoni jooksu on elu juba küllalt täis, nii et näitelaval selle demonstreerimine täieline lollus on,“ kirjutab Tallinna Teataja 9. aprillil täpselt 100 aastat tagasi.