Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas voodilina operetitähe kohtusse viis  

„Noor kordnik vaatas pitsivahtu, kummalisi paelu ja lõikeid, kui korraga jäid tema silmad peatuma ühe lihtsa voodilina peale. Kordnik tunnistas selle omaks ja nii sai alguse pikk kohtuprotsess, kus ta süüdistas lauljatari varguses,“ räägib ajaleht. Kordnik oli kroonuteenistusse minnes saanud kaks pleekimata puuvillasest riidest voodilina ja üks neist kadunud salapäraselt ära. Tunnistusena, et lina on kroonu jagatud, tõi ta kohtusse ka allesjäänud voodikatte.

Järgmisel korral oli operetilauljatar kohtusse tunnistajatena kaasa võtnud pooltosinat Estonia näitlejatari. Kordnikul oli tunnistajaid vaid kaks, kes kinnitasid, et on lina tema juures näinud, aga kas see just selline oli, nagu näitlejataril, ei oskavat nemad mitte öelda.