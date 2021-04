Eesti VIIS RONGIÕNNETUST: Eesti raudteedel toimunud raskete avariide taga olnud nii kuritahtlikkus kui ka halb ilm Aare Kartau , täna 10:15 Jaga: M

Eesti raudteedel on toimunud viimase 150 aasta jooksul mitmeid õnnetusi – tõsisematel juhtudel on rong mingil põhjusel rööbastelt maha sõitnud. Foto: Õhtulehe arhiiv

Eesti territooriumil valmis esmane raudteesüsteem 1870. aasta sügisel. Sellest ajast saati on siinmail toimunud mitmeid rongiõnnetusi – sageli ka inimohvritega. Traagiliste avariide taga on olnud näiteks halvad ilmastikuolud, pehkinud liiprid või kellegi tahtlik pahategu, ent mõnel juhul on nende täpsem põhjus tänini teadmata. Õhtuleht uuris viit Eesti pinnal toimunud rongiõnnetust.