PÜHADEVIIN JA PAKID RINDELE: Eestis peeti Saksa okupatsiooni ajal munadepühi au sees, ehkki tähistamist varjutasid kitsikus ja karmid sõjasündmused

Kuna Eesti kuulus aastatel 1941–1944 Saksamaa võimu alla, oli toonane ajakirjandus kommunismi ja Nõukogude Liidu vastu äärmiselt negatiivselt meelestatud. Mitmetes kohalikes väljaannetes räägiti ülestõusmispühade eel viimaks saabunud „tõelisest ärkamisest“. Otepää Teataja 4. aprilli numbris kirjutati, et kevadpühad on rõõmu pühad ning tol aastal minnakse palvusele rõõmsa meelega. „Tänavused pühad on ka meie tuleviku kevadpühad,“ teatas väljaanne. Möödunud aasta sama perioodi kirjeldati süngesse uduloori varjutatud ajana, mis oli täis õudust ja koledusi.