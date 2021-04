Mis juhtus aastal 1993? Pensionärid protestisid väikese pensioni vastu ja Eesti pürib Eurovisionile 

Ladus ja huvitavalt kokku pandud raamat on õpetlik lugemine praegugi, peaaegu kolm aastakümmet hiljem. Ausalt öeldes on paljud teadmised jäänud siiani avastamata, hoolimata kaupluses valitsevast küllusest. Pealegi on raamatus ära toodud põnevaid kokteiliretsepte, mis paistavad silma omapäraste ja lustakate nimedega. Kui Kruvikeerajat tunnevad ilmselt paljud, siis Kollapalavik, Püssivarras, Jõuluvana, Vananaistesuvi ja Tsüklon panevad küll kulmu kergitama.

Foto: Teet Malsroos

Alustati üsna vaestes oludes. „Kuna majandustingimused olid televisioonis kehvakesed, siis kandsime oma riideid. Selles esimeses kaadris on mul seljas enda mantel, ülikond ja lips,“ meenutab Eero Spriit. Mainitud lips ja mantel on tal praegugi alles, nii nagu ka pildistamiseks kasutatud isiklik fotoaparaat. „Ja selle punase Opel Kadeti, millega seriaalis õuele sõitsin, olin ostnud kuu aega varem Kadaka turult, kus müüdi välismaa autosid. See oli vist Taanist toodud,“ meenutab näitleja. „Esimesel võttepäeval pakkusin, et võin välismaa numbrid autole uuesti ette keerata – siis on kohe näha, et mees on väljamaalt tulnud,“ muigab ta.