Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Estonia tantsija Rootsi põgenes 

„Trupi viimane etendus Rootsis leidis aset Nässjös. Enne eesriide avanemist avastati, et tantsija on kadunud. Ta oli rutanud rongile ja sõitnud Malmösse, kus palus asüüli,“ lõpetab Stockholmi Eesti Päevaleht. Nädala pärast tullakse pagulasloo juurde tagasi, selgitades, et tantsijal olevat olnud Malmö linnateatris tuttav, kes aitas tal põgeneda ning lisades: tantsija on küll venelane, kuid sündinud Eestis ja oskab hästi eesti keelt.