Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Ants Lauter teatri üle kurtis  

„Meie teatritel puudub aineline seljatugi, et mõne kehva aja rahulikult üle elada. Satuvad seetõttu kergesti närveeruma, siia ja sinna katsetama, mis kõige pahem – sensatsiooni looma... Ja siin on tihti käidud vale teed. Publikule on pakutud liig palju kostüümi- ja lavapildi-sensatsiooni, väärtusetu sisu on sageli uputatud välisesse hiilgusesse, publiku huvi juhitud teateri olemuselt – vaimukunstilt – kõrvale... Kahtlemata edukam, vähemkulukas ja kestvam abinõu on sensatsioone saavutada näitlemis- ja lavastuskunsti kaudu. Need sensatsioonid saavad ehk olla harvemad, praegu veel vähestest hinnatud ja selle tõttu vähemtasuvad. Kuid nende taga seisab teine tasuvus – kunstiline võit,“ arutleb Lauter, nentides, et kuigi laval kohtab andekustki, on paraku diletantismi rohkem.