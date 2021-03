Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas koroonaviirus nõudis esimese inimelu Tõnis Erilaid , täna 00:07 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Täna aasta tagasi kinnitas terviseamet, et Lääne-Tallinna keskhaiglas suri koroonaviiruse tõttu seal 20. märtsist saati ravil olnud 83aastane naine. Varem teati, et tal on kroonilised mured südame ja veresoonkonnaga.