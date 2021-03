Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas loodeti pääseda surmast... ja peavalust 

„Ravimine on arstile kerge ja haigele valuta. Tehakse ainult paigapealne tuimendamine. Keskmiselt võtab haigla, olenevalt haiguse iseloomust, raadiumiga arstimise eest 30 krooni. Ka ei tule haigel kliinikumis viibida kuigi kaua. Kui haigus on parandatav, teeb raadium oma tervendava töö juba 5-6 päevaga,“ kinnitab ajaleht, öeldes siiski, et kui haigus on inimese mõne tähtsa organi lõplikult vallutanud ja tal on juba surm silme ees, pole ka raadiumiravist enam mingit kasu.