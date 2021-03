MINEVIKUHETK | 22. märts: president Roosevelt taastas õlle ja veini müügi 

Alkoholi keelustamine osutus aga keeruliseks ja see suurendas salakaubandust. Reaalne alkoholitarbimine ameeriklaste seas ei vähenenud. Selle vastu otsustas uue õlle- ja veinitulu seadusega astuda 1933. aastal presidendiks saanud Franklin D. Roosevelt, kes polnud ka ise sugugi karsklane. Poliitkarjääri alguses käis ta tihti New Yorgi kokteilipidudel, kus tal tekkis alkoholi vastu sõbralik suhe. Roosevelti lapselaps Curtis on näiteks maininud, et vanaisa valmistatud martiinid olid lihtsalt kohutavad.