Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas punakaartlase naine Eestisse pürgis 

„Vene punakaartlase naine, keegi Fomina, palus, et temale antaks luba Eestisse elama asuda. Fomina kirjutab, et temal Venemaal midagi teha ei olevat. Ta punaväes teeniv mees olla ta maha jätnud, Eestis aga olevat tal tema teada siin kusagil sugulased, kes võivad tal aidata ennast üleval pidada. Mis aga asja huvitavaks teeb on see, et Fomina palvega koos tuli veel teinegi kiri Venemaa kommunistlise partei ühe maakonnaorganisatsiooni komitee käest. Nemad paluvad naise palvele vastu tulla ja temale viisumi andmise asja kiirendada, kuna kodanik Fomina materiaalne seisund olevat väga raske ja tema jäämine SSSRi ilma tüki leivata polevat mõeldav. Pealegi ei olla temal Venemaal sugulasi, kes teda aidata võiksid, kuna Eestis vähemalt võimalus oleks end kuidagi ära elatada.“