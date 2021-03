Müstiline tantsukatk haaras inimesed endasse, kuni nad jõuetult langesid 

Teadaolevalt tegi Strasbourgi tantsumaaniaga algust naine, keda ajalooallikad nimetavad proua Troffeaks. Naine ei suutnud peatuda ja kõrvaltvaatajate naeru ja aplausi saatel tantsis ta kokkuvarisemiseni. Veidi puhanuna jätkas ta hullumeelset jalakeerutust. Peagi selgus, et tegu pole üksikjuhtumiga – tants jätkus ka järgnevatel päevadel ja nädala jooksul liitusid Troffeaga kümned kohalikud inimesed. Toonased allikad ja tänapäeva ajaloolased on seisukohal, et keegi neist ei tantsinud vabatahtlikult – väidetavalt väänlesid nad valudes ja karjusid abi järele.