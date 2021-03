Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kirjanike teenistus aiva kukkus 

Siuru ajal ilmusid Marie Underi ja Henrik Visnapuu luulekogud 5000–7000 suuruse tiraažiga. Praegu on selliste kogude keskmine eksemplaride arv 100–150 ja kirjastused ei taha nende väljaandmist ette võtta, kurdab ajaleht.

„Anton Hansen-Tammsaare on saanud oma viieköitelise suurromaani „Tõde ja õiguse“ eest ligemale kaks miljonit senti. See on saadud aga ka ligemale kümne-aastase pideva töö ja vaeva tulemusel,“ nendib Esmaspäev.