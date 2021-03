Eesti Gümnaasiumiõpetaja Bondeli juhtum: kuidas rõivamäärused tallinlasi kimbutasid Tõnis Erilaid , täna 20:30 Jaga: M

GALERII

KATOLIIKLIK KIREVUS: Omaaegsed rõivad tänaste daamide seljas Tallinna keskaja päevadel. Foto: Stanislav Moškov

Uusaeg tuli Tallinna reformatsiooni ja pildirüüste mölluga 1524. aastal, kuid peagi paistis elumuutus ka linnatänavail silma. Ehk nagu Jüri Kuuskemaa on öelnud: „Katoliiklased olid lõbusad, nad kandsid väga säravate värvidega riietust. Luterlus kui protestantlik kirik oli seevastu askeetlikum, tema lemmikvärvid olid must ja valge. Sada aastat pärast reformatsiooni nägid tallinlased välja nagu harakad ‒ mustvalged. Sellest on muidugi natukene kahju, et elurõõm niimoodi kustutati.“