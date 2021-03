Hobiastronoom avastas 240 aasta eest veidra kaldenurgaga planeedi 

Saksamaal sündinud William Herschel ei soovinud uurida lähedalasuvaid planeete, Kuud ega Päikest, nagu tegi valdav enamus tema kaasaegsetest astronoomidest. Bathi linnas elavat hobiastronoomi huvitas kõik see, mis paiknes senistest avastustest tunduvalt kaugemal. 13. märtsil 1781 märkas ta isetehtud teleskoobi abil nõrka valgust eraldavat taevakeha. Põhjalikumal uurimisel selgus, et see liikus paigalseisvate tähtede eest aeglaselt läbi. See tähendas, et taevakeha pidi olema Maale tähtedest tunduvalt lähemal.