Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Kekkonen kõneles ülikooli aulas  

Ta palus vabandust, et räägib eesti keeles, sest oskab seda ju halvemini kui soome keelt. Kõne olid aga koostanud head eesti keele tundjad – akadeemik Kustaa Vilkuna ja Tartu ülikooli audoktor Lauri Posti. Kekkonen märkis, et tsaariajal Tartus õppinud vähesed eestlased suutsid oma kirjatöö ja tegevusega Eesti rahva iseteadvuse äratada.

Ta ütles seda Tartu üliõpilastele pärast seda, kui oli meenutanud Eesti ja Soome varasemat koostööd ja nentinud, et praegu on teaduse ja kunsti alal, nagu ka ilukirjanduse tõlkimisel koostöö nõrk: „Teie ülesandeks on teadmiste ja oskuste relvadega osa võtta selle maa loomistööst progressiivseks ja arenenud maaks, millel Eesti ilus pitser alati saab püsima.“