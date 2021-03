Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas lubati Vene baase suuremaks kasvada  

8. märtsil kirjutas Eesti saadik Moskvas August Rei Tallinna oma tulutuist kõnelustest NSV Liidu välisministri Vjatšeslav Molotoviga (pildil): „Minu isiklik arvamine on, et kui ebameeldiv see meile ka ei ole, et meie liitlane tõlgendab kõiki asju väga laiendavalt ja nagu temale mugavam – meil tuleb sellega leppida, kuna meil ju teist teed ei olegi. Kuid minu arvates ei tarvitse meie seda mitte veel väga traagiliselt võtta... Mina usun, et Venel vähemalt praegu ebaausaid tagamõtteid ei ole, ja ainuõige... on seada oma sammud nii ja püüda selle poole, et Moskvas ei tekiks põhjust ega vajadust sellisteks tagamõteteks. Teiste sõnadega – meil tuleb harrastada koostööd ja usalduslikke suhteid Moskvaga.“