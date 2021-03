EESTI PANGA AARDED: kroonide trükiplaadid püsisid varakambris punavõimu eest varjul kogu nõukaaja 

Kui Eesti Panga varakambris 2000. aasta 27. oktoobril korrastustöid tehti, avastati vana riiulit lammutades selle põhjaosa alt peidik: riiulilaua alla keerduvatele plekkservadele olid asetatud puupulgad, millele omakorda toetusid mingid metallplaadid. Nende lähemal uurimisel selgus, et tegu on kümnekroonise pangatähe trükiplaatidega. Need olid sealsamas panga varakambris kogu nõukaaja jooksul varjul olnud, ilma et keegi oleks neid märganud! Aga need pole ainsad haruldused, mida Eesti Panga muuseumi kogudes näha võib.

Sissepääsu Eesti Panga muuseumisse valvab ukse kohal lamav suurte kihvadega tiivuline draakon. Aastakümnete eest kasutasid seda sissepääsu aadlikud, maarahvas käis teisest uksest. Nüüd saavad aga siit siseneda kõik, kel vähegi huvi panganduse ja raha vastu.