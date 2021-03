Rahvajutte: kuidas kuukulguri laskumine Kuule lõppes direktori kabinetis 

Seda tehti tohutu propagandakära saatel, varjamaks kibestust, et ameeriklased olid alustanud mehitatud Kuu-lende. Aga Eesti NSVs kulges igapäevaelu omi radu pidi. 1970. aasta detsembris peeti igal pool nääripidusid. Ajaloolane Leho Lõhmus meenutab, et nääripühade aktus toimus detsembri lõpus ka Tallinna 10. keskkooli ehk Nõmme gümnaasiumi saalis.

Tekkis mõte sisustada see päevakohase ettekandega: kooli kütjalt laenati söekäru (kooli köeti tol ajal kivisöega), see viidi saali rõdule ning lasti sealt köitega alla. Sealjuures teatati Nõukogude Liidu esidiktori Levitani tähtsa ja kõrgendatud häälega, et meie kuukulgur laskus just Kuu pinnale.