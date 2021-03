Villu Kanguri kultusraamat | „Mina ja tänav“ ehk Ratsutamine sebra seljas 

„Mina ja tänav“

Jah, olen istunud terve pooltunni ühel Moskva skväärikesel pingil ja sõbraga seal hõlma alt salaveini joonud. Vaatepilt oli nii huvitav, et ei saanud kuidagi ära minna. Hallis särgis ja tumedas seelikus plika oli saadetud ristmikule kaost lahendama. See oli naljakam kui kloun Kuklatšovi kasside tsirkus. Näitsik vehkis oma vöödilise pulgaga nii osavalt, et liiklustropp lahenes suisa silme all. Kohati aga tekkis seda ummikut juurde. Neiul olid nimelt jube ilusad jalad. Kõik jäid vaatama. Aga võib-olla ka seetõttu, et ta ei häbenenud järele joosta mõnele kärsitule jalakäijale ning tollele oma ametiteibaga piki pead panna.

Eriline ilu avaldus aga alles siis, kui ta sattus korraks kõnniteel suitsetamas käies metroo tuulutusresti lähedusse, millest tulev puhang tema seelikut tõstis. Siis jäi liiklus tõepoolest korraks paariks minutiks täiesti seisma. Ent ta lahendas ristmikuprobleemi sundimatult uuesti. Ma ikka imestan, kuidas ta suutis oma sõbraga ka keset ristteed musitada, temaga törts juttu ajada, samal ajal saua vilkalt käes viibutades.

Jah, mina olen jalakäija! Ei oska sohvri meelerahusse kuidagi kõrvalistmelt suhtuda, kui keset teed kurvi taga seisab ta ees teetööline, lapats käes, ja annab märku, et peatu. Ning siis muliseb midagi oma raadiosaatjasse. Seejärel aga võtab taskutelefoni ja lobiseb paar minti sõbrannaga. Vastassuunast tuleb ilge autorodu. See lõpeb ära. Piinlik paus. Veel paar minti ootamist. Siis katkestab kollavest isikliku kõne ja võtab raadiosaatja. Ning näitab oma sätendava reflekteeruva tilbatsiga, et võite nüüd ometi minna.

Jah, ka selliseid asju on viimasel ajal nähtud. Samuti ka neid lähivälismaiseid liiklusinspektoreid, kes ütlevad, et kas märki nägite. „No lähme vaatama?! Aga tagasi ei tohi te sõita!“ Ja jutt lõpeb kas kümne euro või kümne dollariga rinnataskusse. Eestis seda probleemi enam õnneks ei eksisteeri.

On aga mis? Totaalne ajuvabadus jalakäija jaoks valgusfoorita vöötrajal. Kui sa ikka ise surmaga ei riski ja teele vägisi ei kobi, vaid ootad, koib ees õieli, siis… Hakkad juba mõttes panuseid tegema, et esimene, kes su üle tee laseb, on naine. Maksimaalselt olen üle lugenud nii 20 jalakäijaid ignoreerinud autot järjest. Nii paraku see reeglina ongi, et ootan rõõmuga esimest naisjuhti. Unustage palun ära need jutud blondidest!