KUMMITUSLUGU | SAARE MÕISA LEGENDID: hull krahv sõitis jaanipäeval kirikusse saaniga  

Jõgevamaal Maarja-Magdaleena kihelkonnas asuv Saare mõis on küll hävinud (järel on vaid kõrvalhooned), kuid mõisa ja selle elanikega seotud lood elavad nii juttude kui ka trükisõna vahendusel edasi. Kahtlemata on sellele põhilise tõuke andnud Saare hulluks krahviks nimetatud Gotthard Johann Mannteuffell (1795–1849), kes on jõudnud otsapidi isegi kirjandusse, olles pea sama kandi mehe Juhan Liivi jutustuses „Käkimäe kägu“ hullu krahvi prototüüp. Samuti on keegi kohalik laulik pannud värssidesse mõneti iroonilise võrdluse enda ja Saare krahvi saatusest: