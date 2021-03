MÄRTSIS AJALOOS: valeuudis maadleja surmast ja kohustuslik jootraha pealinna restoranides 

1931 Foto: Istockphoto

Viimasel ajal on Selver avanud mitmeid ABC nime kandvaid kauplusi. Nime jaoks on ilmselt andnud kaudset inspiratsiooni nõukaaegsed iseteeninduspoed. Esimene seesugune avati 1968. aastal Mustamäel Vilde teel. Pood asus 500 ruutmeetril ning ostjate jaoks oli müügis ligi 2000 nimetust kaupu. Poe avamisel oldi (küll põhjendamatult) optimistlikud – näiteks toodi välja, et toiduainete osakond võib vastu võtta kümne keskmise kaupluse ostjaskonna. Samuti oldi veendunud, et poes olevad seitse kassat ei lase järjekordi tekkida. Hiljem ehitati selle poe juurde ka populaarne restoran Kännu Kukk.