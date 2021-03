FOTOLAEGAS | Eesti roki sünd tudengite kuumadel pidudel TPIs 

Algul olin tagasihoidlik ja pildistasin oma istekohalt, pärast liikusin ringi ja läksin muusikutele lähemale, et paremat rakurssi ja valgusemängu saada. Tol ajal ei tulnud selle pealegi, et kunagi kajastavad need fotod Eesti rokkmuusika ajalugu. Hiljem on neid pilte kasutatud ajakirjanduses, raamatutes ja heliplaatidel.

Üks meeldejäävam kontsert oli Keldrilise Heli esinemine 26. märtsil 1971. Kahjuks polnud mul siis fotokat kaasas, sest tahtsin nautida muusikat. Laval oli suur täispuhutud ilmasondi õhupall ning lava äärel põlesid küünlad. Andres Talvik kasutas laulule „Julgus“ rütmi löömiseks riidepuud ja sputniku moodi metallprügikasti. Suur õhupall pääses liikvele ja lendas saali rahva hulka. Publik tegi toolidele pandud brošüüridest paberlennukeid ja lennutas neid, kuigi brošüürid olid mõeldud järgmise päeva konverentsi tarbeks. Valvsa olemisega ametnikud arvasid, et asi läheb käest ära ja otsustasid voolu välja võtta, ainult küünlad jäid põlema. Siis lülitati vool tagasi ja võeti jälle ära. Publik lahkus peaaegu pimedas saalist. Pahandus oli ka see, et Keldriline Heli võttis enne kontserti saali seinalt maha suure Lenini foto, mis seal alati rippus. See lihtsalt ei sobinud sinna. Pärast seda sündmust võeti bändilt esinemisluba. Selleks, et edasi tegutseda, sai sama aasta 8. septembril Keldrilisest Helist Väntorel.