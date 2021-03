Kas mäletate? Aeg, mil Poola ripsmetušš pidi kestma terve sajandi 

Foto: Eesti Ajaloomuuseum SA

Komme käibelt läinud münte kaelas kanda on eestlaste ja ka teiste rahvaste seas vana ja levinud. Pildil on hõbedast kaelakee, mille ehteosa moodustavad kolm Vene keisrinna Katariina II aegset hõbemünti. Neile on meister hõbedased kannad külge jootnud. Kahjuks on vermimisaasta maha kulunud, näha on vaid aastaarvu esimesed numbrid 17...