Mis juhtus aastal 1952? Kotkas tõi olümpiakulla, Kuressaarest sai Kingissepa 

Kotkas toob olümpiakulla Foto: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum SA

Mängudel osaleb sportlasi 69 riigist. Esimest korda on väljas Nõukogude Liit, mille võistlejate hulgas on kümme eestlast. Kõige edukam eestlane on Johannes Kotkas, kes võidab Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus kuldmedali, alistades kõik oma vastased vähem kui viie minutiga. Korvpallurid Heino Kruus, Ilmar Kullam ja Joann Lõssov pälvivad koos Nõukogude Liidu võistkonnaga hõbemedali. Bruno Junk saavutab 10 kilomeetri käimises pronksi.

Sajuilm takistab põllutöid

Pidev sajuilm takistab heinategu ja saagikoristust. Äsja loodud kolhoosides on tööd ka halvasti organiseeritud, tasu olematu ja kolhoosnikud motivatsioonita. 8. oktoobri ajalehes Stalinistlik Võit kirjutab A. Paju, et ta on märganud kolme sorti inimesi. Ühed töötavad täie hingega kolhoosipõllul. Teistele ei meeldi töö kui selline üldse. Kolmandad on aga nn kolhoosiloodrid – neile ei istu kolhoosis ükski töö, kuid oma majapidamises rühmavad nad täie innuga. Selline on näiteks uhiuus kolhoosi liige Linda Raja, kes on välimuselt terve ja tugev inimene. „Kui brigadiir annab korralduse tööleminekuks, vajub Linda sõna otseses mõttes kokku. Kogu sisemus — süda, kopsud ja maks olevat haiged. Niipea aga, kui brigadiir pöörab selja, on Linda terve ja ruttab korv käes oma kartulipõllule,“ kaebab autor. „Ausad kolhoosnikud nõuavad loodrite ranget korralekutsumist.“

London mattub sudu alla

Londonis algab detsember külma ilmaga, sajab lund. Elanikud põletavad sooja saamiseks ahjudes suurel hulgal kivisütt, pannes korstnad tossama. Samal ajal püsib regiooni kohal kõrgrõhkkond, mis surub õhku allapoole, nii et must tahmapilv jääb linna kohale püsima. 5. detsembri hommikul tekib sudu, mis tiheneb päeva jooksul nii, et õhtul on nähtavus vaid kaks meetrit. Udu jätkab tihenemist, mistõttu peatatakse ühistransport ja kiirabi keeldub väljasõitudest. Isegi jalakäijad ei leia tänavatel õiget teed. Tühistatakse ka siseüritused, sest pole võimalik näha lavale. Olukord leeveneb alles 9. detsembril, kui ilmastik muutub. Paraku viib see nädalavahetus hingamisteede ja kopsude kahjustuste tõttu teise ilma 4000 inimest, enamik neist imikud või vanurid. Paljud surevad ka hiljem.

London mattub sudu alla Foto: Istockphoto