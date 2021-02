Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas maatüdruku püksid isa marru ajasid 

„Tema tädi oli mõisas pesutüdrukuks ja puutus preili ja proua aluspesuga kokku. Ühel sügise pühapäeval tuli ta meile külla, kiskus põuest imeliku riidetüki välja. Need olid püksid, mille tädi oli teinud mõisapreili pükste järgi. Ema lasi endale augu pähe rääkida. Võtsime püksid vastu ja ma peitsin need aita. Jõuluks pidime ema sugulase juurde teise valda külla minema. Ja veel missuguse lootusega – nende poeg oli minust pisut vanem ja vanemate lootus oli, et meist paar saaks.“