Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas eestlane Pariisis lätlaselt naise ostis 

Päewaleht räägib 22. veebruaril kohtuasjast pisut lähemalt: „Lätlane Mischik oli jõudnud omandada küllalt palju naudingutelinna eluvaateid ja sellest veendumus, et elada ehtsa pariislasena naisemehel ei sobi. Mischik oli heaks sõbraks ja kõigi öölokaalide lõbuhullinguis „liitlaseks“ saanud eestlase Lepiku, kes madam Mischikisse sugugi ei suhtunud sellise jahedusega nagu noore proua elumeelne mees... Peeti nõu ja sobitati kaupa. Ka veetleval äriesemel ei näinud olevat midagi vastu, kuna temagi oli pariislanna – rohkemgi, kui kaks järjekordset kaasat...“

Kohtu ees püüdsid mehed selgitada, et ega nemad naisega ei äritsenud. „Maksin 2100 franki proua riietuse eest, naine lihtsalt tuli kaasa,“ väitis Lepik. Madam Mischik ütles, et tema on selle mehega rahul, kelle kohus talle määrab ja lahkus pärast otsust Lepikuga käsikäes.