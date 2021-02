Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas vanatüdrukud vallavalitsusega võitlesid 

Kolovere-Kalju Laukna külas sellise maksustamisega ei lepitud. Kuus sealset vanapiigat tõstsid valju protesti, kirjutades maavalitsusele, et nad ei lepi maksuga, mis seab neid külarahva silmis häbiposti. „Vanapiigadele pannakse maks peale, nagu oleks me ise süüdi, et peame meheta elama,“ kirjutasid ägedad naised ja ähvardasid ülekohtust teatada ka riigihoidjale.

„Eriti on vallaliste maksustamist pooldanud naisringkonnad. Kuigi maksu alla kuuluksid ka naised, loodetakse siiski, et maks kujuneb peamiseks relvaks abielu põlgavate meeste vastu,“ kirjutab Uudisleht, mööndes küll, et põhjanaabrite kogemus näitab just naisi maksu all kannatavat. Maksjatest on mehi vaid 28,9 protsenti.