Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas naisevaras saadeti kohtupinki 

19. veebruaril 1931 ei ilmunud Ella ega insener paraku kohtusse, kuid et naise abikaasa oli ajalehti tsiteerides „endiselt suures meelepahas“, anti seega käsk paarike sunniviisil kohale tuua. Patustanud tegid näo, et hooli teineteisest enam ning istusid kohtusaali eri nurkades.

„Miks te sinna võõrastemajja läksite? Kui kaua te üksteist tundsite?“ päris kohtunik, kes mõikas küll kohe, et oli esimese küsimuse rumalalt esitanud. Teisele vastas insener, et nad olevat teineteist vaid paar päeva tundnud ja et ta teadiski vaid kena lauljatari neiupõlvenime. Kumbki ei tunnistanud end patus süüdi ja lõpuks nõustus ka kohtunik, et abielunaine võib võõrastemajas neiupõlvenime kasutada. Nad mõisteti õigeks ja nagu Sõnumed hiljem kirjutas, olevat Ella meeski naisele kõrvalehüppe andestanud.