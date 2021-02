Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas maja ehitamine kirjaniku vangi viis 

Ka toimetustele saadetud pikem pihtimus leidis endale kõikjal koha alles kolmandal küljel. Roht tunnistas, et oli 1928. aastal Sangastesse kolinud, krundi saanud ja hakanud sellele hooneid ehitama. Kuid kohe tuli välja, et ükski pank selleks laenu ei anna, ka kultuurkapital mitte. „Oleksin pidanud ehitusele käega lööma,“ tunnistas Roht nüüd, kuid toona võltsis kaks vekslit venna allkirjaga ning sai ehituse käima. See läks arvatust kallimaks ja nii vorpis Roht järjest uusi võltsinguid tuntud inimeste (Friedebert Tuglase, ajakirjanik Voldemar Kochi, Türi kirikuõpetaja jt) allkirjadega. Nende tagasimaksmiseks tal loomulikult raha ei olnud.