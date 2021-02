Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas algas arutelu naiste perekonnanimede üle 

„Et naine abielludes loobub oma senisest nimest ja omab mehe perekonnanime, on meie rahva meelest nii iseenesestmõistetav, et nüüd, kus naisliit rünnates uut perekonnaseaduse eelnõu muuseas nõuab ka naise nime alalhoidmist abielludes, ärkab publikus teatav võõrastus,“ kirjutab Rahwaleht, märkides, et naised ei pea nimeküsimust ilmselt siiski esmajärguliseks asjaks.