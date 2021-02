Eesti Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas laevade asemel jalutasid merel inimesed Tõnis Erilaid , täna 00:02 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

„Laevade asemel jalutavad Balti merel jalakäijad,“ kirjutas Päewaleht 14. veebruaril 1940, nentides, et enneolematult karm talv on haaranud enda alla terve Euroopa, avaldades suurt mõju majandusele ja parasjagu käivale sõjategevusele. „Seejuures on huvitav meenutada, et suvel peaaegu kõik Euroopa meteoroloogid ennustasid lühikest ja sooja talve,“ lisab ajaleht.