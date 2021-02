Piiritusekuningas ei saanud naftast suud mustaks: Haanjas jäigi maaõli leidmata 

Ta olevat varemgi riskeerinud, kui oli 1923. aastal nafta ja maagaasi jahil. Pranglilt olevatki ta leidnud heeliumit sisaldavat metaangaasi, kuid selle kasutamiseni ei jõudnud. Vahepeal tulnud ette tasuvamad ärid – ehk teisisõnu salapiiritusevedu.

Eerik lisas, et jutt nõiavitsast Võrumaal on lapselik sonimine. Temal olevat varasemast Tartu professori uurimisest saadud kindlad andmed, et Haanja kandis on 1000 meetri sügavuses naftat. Lubas Saksamaalt eriteadlasi tuua, kes seismograafilise meetodiga täpse puurimiskoha leiavad.