Toivo Tootseni mälestused 14 | Lõpp poissmeheelule 

Kui don Quijote ettekujutus armastusest põhines rüütliromaanidel, siis ega minu oma sellest palju erinenud – selle aluspõhjaks ja mustriks oli suuresti loetud romaanides kirjeldatud armuelu. Ja tolle aja romaanide kõige pikantsemad kirjeldused piirdusid häbeliku suudlusega kuuvalgel, ei enamat. Kui ilmus „Dekameron“ – no see oli ikka seksuaalrevolutsiooniline sündmus! See raamat loeti ribadeks, sealt võetud tsitaadid ilmestasid ja vürtsitasid vestlusi veel aastaid.