EESTI ESIMENE LIULAUD: rihmadega POPE tootmisse ei jõudnudki 

Näiteks Eesti esimene liulaud POPE – seadeldis, mis käib rihmadega ümber kere ja tagumiku ning millega saab sellevõrra mugavamalt talvemõnusid nautida. „Lastele mugav mäest üles ronida, käed jäävad vabaks ja sõidad alla,“ tutvustab laua üks toonastest autoritest, disainer Tõnu Kallas. Tema käte vahel on POPE esimene prototüüp, mis on valmistatud lehtpolüstüroolist. „Sellega sõita ei saa, see läheb katki,“ hoiatab ta. Järgmised eksemplarid – millega kõlbas juba mäest alla lasta – toodeti paksemast polüetüleenist. „Mul oma poisid kihutasid sellega Nelijärvel ja Otepääl, muuga ei tahtnudki sõita.“