Eesti SUUR SÕPRUS: Nõukogude Liidu ja Hiina vendlusest loodi laule Eesti Ajalugu , täna 09:10 Jaga: M

GALERII

„SUUR SÕPRUS“: Dmitri Nalbadaniani maal Stalini ja Mao Zedongi kohtumisest aastal 1950. Foto: Vida Press

Aastal 1949, kui välja kuulutati Hiina Rahvavabariik, nägi Venemaal ilmavalgust laul „Moskva-Peking“. Kiiresti levis see üle kogu Nõukogude Liidu ja jõudis eesti keelde tõlgituna siinsetesse laulikutesse 1952. aastal. See polnud ainus sellelaadne pala, kuid meil esitas seda raadios segakoori saatel (mis pidi ilmselt sümboliseerima masside kaasatust ja rahvahulkade juubeldamist) tõusev täht Georg Ots isiklikult, laul kuulus aastaid raadiojaamade igapäevasesse repertuaari. Seda õpetati isegi koolides lastele. Millistesse oludesse ja miks see hingetulega lauldud ning otsusekindel, isegi sünge ja ähvardav militaarmarss sündis ning miks see juba enam kui 60 aasta eest ühtäkki unustusehõlma vajus?