Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas kähku loodi riigikorra kaitse seadus 

Olulisim neist oli riigikorra kaitse seadus. See keelas ühinemise tegevuseks, mis muudaks vägivaldselt põhiseadusega maksma pandud riigikorda, tahaks lõpetada vabariigi iseseisvust või lahutada selle küljest mõni osa ehk arendada iseseisvust eitavat propagandat. Süüdlasi karistatakse surmanuhtlusega, ütles seadus. Sama saatus ähvardas ka tapmise eest, mis on toime pandud poliitilistel motiividel.

Waba Maa kirjutas juhtkirjas: „Riigikogus on kommunistidel kümme meest. Endised on osalt kadunud, uutest mitmed kommunistliku tolmu endale võõra tunnud ja sotsialistide ridadesse üle läinud... Meie oleme kohut mõistnud nende üle, kes väiksemates kohtades kommunistlikku ülesässitamist on korraldanud. Kuid Toompeal on nende esitajad ikka rusikaga ähvardada võinud. Vabalt, karistamata. Sellele olukorrale peab riigikogu nüüd lõpu tegema...“