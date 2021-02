Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Tallinna Valges Majas mässati 

Naised kipuvad vabadusse, sest on mures oma armukeste pärast, rääkis ajaleht. „Ka ei meeldi avalikkudele naistele suguhaiguste ravimine malaaria, s.o. soopalaviku külgepookimisega. See on moodsa arstiteaduse uusimaid meetodeid, kuid Tallinna „geischadele“ ei meeldi sugugi,“ märgib Rahvaleht. Ulaelu ja pummeldamisega harjunud lõbutüdrukutele ei sobinud ka haigla range kord.